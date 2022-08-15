الأولى
التعديل الحكومي يربك الأغلبية
“البام” مستاء من أخبار إقالة وهبي والاستقلال يستعد للانقضاض على الحقيبة أو الضغط بمغادرة الحكومة خلفت الأخبار التي نشرتها مجلة “جون أفريك” عن قرب تعديل حكومي سيعصف بعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وعبد اللطيف الميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ارتباكا داخل الأحزاب المشكلة للحكومة، واستياء لدىأكمل القراءة »
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