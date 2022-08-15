الأولى
مومس مصابة بالسيدا تستنفر القنيطرة
اعترفت بحملها للفيروس وحملة للوصول إلى زبنائها اهتزت القنيطرة، منتصف الأسبوع الماضي، على وقع فضيحة مدوية، بعدما توصل ضابط شرطة قضائية بإخبارية من مجهول، تفيد وجود مومس داخل بيتها، أجرت فحصا أظهر إصابتها بداء فقدان المناعة المكتسبة (السيدا)، فأخبر الضابط النيابة العامة التي أمرت بمداهمة منزلها. وأفادأكمل القراءة »
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