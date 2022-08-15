fbpx
الأولى

مومس مصابة بالسيدا تستنفر القنيطرة

منذ 7 دقائق
اعترفت بحملها للفيروس وحملة للوصول إلى زبنائها اهتزت القنيطرة، منتصف الأسبوع الماضي، على وقع فضيحة مدوية، بعدما توصل ضابط شرطة قضائية بإخبارية من مجهول، تفيد وجود مومس داخل بيتها، أجرت فحصا أظهر إصابتها بداء فقدان المناعة المكتسبة (السيدا)، فأخبر الضابط النيابة العامة التي أمرت بمداهمة منزلها. وأفادأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 7 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.