fbpx
أخبار الصباح

أخبار الصباح

منذ 9 دقائق
< ترقية وجد عدد من القضاة أنفسهم خارج لائحة الترقي التي أعلن عنها أخيرا، رغم عدم صدور أي مقرر تأديبي في حقهم، والذي من شأنه أن يكون عائقا. هذه الوضعية دفعت العديد منهم إلى طرح الإشكالية التي اعتبروها مخالفة لما تضمنته المادة 74 من القانون التنظيمي للمجلسأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 9 دقائق


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.