أخبار الصباح
أخبار الصباح
< ترقية وجد عدد من القضاة أنفسهم خارج لائحة الترقي التي أعلن عنها أخيرا، رغم عدم صدور أي مقرر تأديبي في حقهم، والذي من شأنه أن يكون عائقا. هذه الوضعية دفعت العديد منهم إلى طرح الإشكالية التي اعتبروها مخالفة لما تضمنته المادة 74 من القانون التنظيمي للمجلسأكمل القراءة »
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