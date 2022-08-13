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حرب الكيف بين أحزاب الريف

منذ 52 ثانية
An Israeli woman works on marijuana plants at the BOL (Breath Of Life) Pharma greenhouse in the country's second-largest medical cannabis plantation, near Kfar Pines in northern Israel, on March 9, 2016. The recreational use of cannabis is illegal in the Jewish state, but for the past 10 years its therapeutic use has not only been permitted but also encouraged. Last year, doctors prescribed the herb to about 25,000 patients suffering from cancer, epilepsy, post-traumatic stress and degenerative diseases. The purpose is not to cure them but to alleviate their symptoms. Forbidden to export its cannabis plants, Israel is concentrating instead on marketing its agronomic, medical and technological expertise in the hope of becoming a world hub in the field. / AFP PHOTO / JACK GUEZ / TO GO WITH AFP STORY BY DAPHNE ROUSSEAU
اتهامات باستغلال التقنين لتحقيق مصالح انتخابية وتحذيرات من سيناريو الحزب الوحيد في الشمال أشعلت أوراش تنزيل الاستعمالات المشروعة لنبتة القنب الهندي حربا بين أحزاب في جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، خاصة بين “البام” والاستقلال اللذين تبادلا، خلال الأيام الأخيرة، اتهامات وصلت حد استعمال الورش خدمة للمصالحأكمل القراءة »

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منذ 52 ثانية


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