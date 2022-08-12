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زجرية البيضاء… هدوء بعد العاصفة

منذ 58 ثانية
سماسرة هجروا ومسؤولون وموظفون التزموا مكاتبهم بسبب تداعيات اعتقال قاض فقدت المحكمة الزجرية بالبيضاء، صباح أمس (الخميس) زخمها، بعد اعتقال نائب لوكيل الملك بتهم تكوين عصابة إجرامية والارتشاء وجلب أشخاص للبغاء، ومتابعة نائبين في حالة سراح بتهمة الارتشاء. مسؤولو المحكمة وموظفوها كأن على رؤوسهم الطير، الجميع ابتلعأكمل القراءة »

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منذ 58 ثانية


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