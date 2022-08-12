الأولى
تحت الدف
متى ستضع السلطات حدا للتجاوزات التي يعرفها قطاع سيارات الإسعاف الخاصة، والتي يدفع ثمنها المواطن المغلوب على أمره، من جيبه وأعصابه وصحته؟ كيف يعقل أن يدفع المواطن مبلغ 500 درهم أو أكثر، من أجل نقل مريض في حالة مستعجلة إلى مستشفى، داخل سيارة إسعاف لا تتوفر علىأكمل القراءة »
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