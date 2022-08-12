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حوادث

الحرب على مروجي”القرقوبي” بمكناس

منذ دقيقتين
تمكنت فرقة محاربة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن مكناس، أخيرا، من إيقاف شخصين يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بالاتجار وترويج الأقراص المهلوسة “قرقوبي”. وذكرت مصادر عليمة، أن المشتبه فيهما في العشرينات من العمر من ذوي السوابق العديدة في ترويج الممنوعات، تم إيقافهما من خلالأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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