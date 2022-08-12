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300 مليون لإبعاد خاليلوزيتش

منذ 4 دقائق
أنهت الجامعة الملكية لكرة القدم، مسلسل التشويق بخصوص مستقبل الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش، وأعلنت وصول الطرفين إلى اتفاق بالانفصال بالتراضي، «بالنظر للاختلافات وتباين الرؤى بين الجامعة ووحيد، على الطريقة المثلى لتهييء المنتخب الوطني لكأس العالم»، حسب ما جاء في البلاغ الرسمي للجامعة. وحسب مصادر مطلعة، فإن الجامعةأكمل القراءة »

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