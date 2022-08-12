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حوادث

الغرق يخطف عشرات الأرواح

منذ 41 ثانية
4 وفيات في نهاية الأسبوع وتقرير يحصي 151 حالة في أبي رقراق لا حديث في جل المدن الساحلية إلا عن حوادث الغرق، التي استنفرت الجميع بمعظم الشواطئ، إذ أن الإقبال المتزايد عليها في الأسابيع الأخيرة، رفع بشكل مهول من ضحايا الغرق، خاصة أن بعض الشواطئ غير محمية،أكمل القراءة »

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منذ 41 ثانية


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