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حوادث

ابتزاز وتعنيف يورطان عون سلطة

منذ 22 ثانية
اعتدى على أسرة رفضت الخضوع لممارساته في منتجع سياحي بـ “ستي فاضمة” أطاحت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي «ستي فاضمة» إقليم الحوز، أول أمس (الثلاثاء)، بعون سلطة برتبة شيخ، يشتبه تورطه في تزعم عصابة إجرامية للابتزاز والسرقة والعنف. وحسب مصادر “الصباح”، فإن افتضاح جرائم عون السلطة، تمأكمل القراءة »

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منذ 22 ثانية


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