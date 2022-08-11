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السينما تعاني غياب سوق وطنية منظمة
اشويكة قال إن المخرجين مضطرون للبحث عن أسواق لإبداعاتهم قال المخرج إدريس اشويكة إن أزمة قطاع السينما تحتم إعادة طرح الأسئلة الأساسية لمحاولة التوصل إلى إجابات موضوعية، مؤكدا أنه في الوقت الراهن، وكما كان الحال قبل عدة عقود، وفي غياب سوق وطنية منظمة، يجد المخرجون والمنتجون أنفسهم مجبرينأكمل القراءة »
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