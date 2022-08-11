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“أبو صدام” على “شاهد”
أعلنت منصة “شاهد” الإلكترونية عن عرض الفيلم المصري “أبو صدام” لأول مرة، بعد طرحه في دور السينما السنة الماضية. ومكن هذا العمل، بطله الفنان المصري محمد ممدوح، من الفوز بجائزة أفضل ممثل في الدورة ـ12 من مهرجان مالمو السينمائي بالسويد في ماي الماضي. كما حصد الفنان جائزةأكمل القراءة »
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