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اذاعة وتلفزيون

السعديدي والعطلة الصيفية

منذ 15 ثانية
مازالت المثلة هند السعديدي لم تحدد بعد الوجهة التي ستقصدها خلال عطلتها الصيفية، كما طلبت من متابعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام” توجيه اقتراحاتهم ليها بهذا الشأن. وقالت السعديدي في رسالة إلى متابعيها “”من منكم لم يسافر أو سيسافر، يشوف فيا بعين الرحمة راني باقا ما سافرت يدينيأكمل القراءة »

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منذ 15 ثانية


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