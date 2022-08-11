حوادث
إطلاق النار بعد مطاردة بتاونات
يلف الغموض ظروف وأسباب إطلاق النار من بندقيات صيد، بداية الأسبوع الجاري، بين أشخاص في مطاردة هوليودية بجماعتي تمزكانة وسيدي المخفي بغفساي، ما تسبب في حادث سير إثر اصطدام سيارة رباعية بمنزل مجاور للطريق، وألحق خسائر مادية بهما وفتح فيه بحث من قبل الضابطة القضائية للدرك. واستمعتأكمل القراءة »
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