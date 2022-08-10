مديرية حموشي تكشف حصيلة احتفالات “عاشوراء”

أسفرت العمليات الأمنية، التي قادتها مصالح المديرية العامة للأمن للوطني تزامنا مع احتفالات ذكرى عاشوراء، قصد زجر ترويج المفرقعات والشهب النارية المهربة، عن توقيف 228 شخصا من بينهم 41 قاصرا، فضلا عن حجز 360 ألف و666 وحدة من هذه المواد المحظورة القابلة للاشتعال.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أن مصالح الأمن عالجت خلال هذه الفترة ما مجموعه 193 قضية زجرية تتعلق بحيازة وترويج المفرقعات والشهب النارية المهربة، حيث جاءت ولاية أمن البيضاء في المقدمة من خلال تسجيل 41 قضية وتوقيف 63 شخصا، يشتبه تورطهم في هذه الأنشطة الإجرامية، تليها ولاية أمن سطات بـ48 قضية، وولاية أمن الرباط بـ22 قضية، ثم ولاية أمن القنيطرة والأمن الإقليمي بالجديدة بـ20 قضية بكل منهما… إلخ.

ومكنت عمليات الضبط والتفتيش المنجزة في إطار هذه القضايا من حجز ما مجموعه 360 ألف و666 وحدة من المفرقعات والشهب النارية من مختلف الأحجام والفئات، من بينها 186.288 وحدة بالبيضاء و58.777 وحدة بمراكش، ثم 39.937 وحدة بالرباط و38.095 بسطات و21.720 وحدة بالجديدة.

وتندرج هذه العمليات الأمنية المكثفة، وفق المصدر ذاته، في سياق حرص مصالح المديرية العامة للأمن الوطني على تجفيف كافة منابع تهريب وترويج هذه المواد الخطيرة والقابلة للاشتعال وتحييد الأخطار الناجمة عن استعمالها، خصوصا لدى فئة الأطفال واليافعين.