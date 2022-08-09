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الرياضة

الرياضيون المغاربة يدخلون غمار ألعاب التضامن

منذ 6 دقائق
دخلت الرياضة الوطنية غمار ألعاب التضامن الإسلامي في قونيا التركية، بعد المشاركة في العديد من السباقات المبرمجة أمس (الاثنين)، خاصة ألعاب القوى وكرة اليد والتايكووندو وتنس الطاولة، وكرة القدم وغيرها. واستهل الرياضيون المغاربة حضورهم بخوض سباق الدراجات على المضمار، الجمعة الماضي، إذ احتل محسن كوراجي المركز 13،أكمل القراءة »

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منذ 6 دقائق


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