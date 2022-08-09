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الرياضة

تداريب وجدة “بمن حضر”

منذ 9 دقائق
الفريق مازال دون مدرب وأغلب لاعبيه لجؤوا للنزاعات وجد محمد هوار، رئيس مولودية وجدة، صعوبات كبيرة قبل بداية الموسم الرياضي الجديد، بعد عجزه عن إيجاد بديل للمدرب منير الجعواني، الذي انتهى عقده نهاية الموسم الماضي. ولم يحسم مولودية وجدة في اسم مدرب الفريق الجديد، والقيام بتعاقدات لسدأكمل القراءة »

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منذ 9 دقائق


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