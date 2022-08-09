fbpx
الرياضة

استقبال الأبطال لموسطا بدكار

منذ 8 دقائق
استقبل حسن الناصري، سفير المغرب بالسنغال، نهاية الأسبوع الماضي، الدراج المغربي كريم موسطا، الذي وصل الخميس الماضي لدكار، المحطة الأخيرة في تحديه الذي خاضه في رحلة على دراجة هوائية، بدأها في 8 ماي الماضي، من أمستردام. وهنأ الناصري موسطا على نجاحه في المغامرة الشاقة، والتي مر فيهاأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 8 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.