الرياضة
استقبال الأبطال لموسطا بدكار
استقبل حسن الناصري، سفير المغرب بالسنغال، نهاية الأسبوع الماضي، الدراج المغربي كريم موسطا، الذي وصل الخميس الماضي لدكار، المحطة الأخيرة في تحديه الذي خاضه في رحلة على دراجة هوائية، بدأها في 8 ماي الماضي، من أمستردام. وهنأ الناصري موسطا على نجاحه في المغامرة الشاقة، والتي مر فيهاأكمل القراءة »
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