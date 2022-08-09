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مجتمع

عاشوراء… ليلة بيضاء وأحياء سوداء

منذ 6 دقائق
قاصرون ومراهقون أرعبوا سكان الأحياء الشعبية وحولوا الشوارع والأزقة إلى ساحات حرب «حرام عليكم ما تعرفوا اللي حاملة ولا اللي مريض بالقلب ولا كبار وصغار غير كتشيرو بالقنبول»، «واش حنا ما نعسوش 12 الليل وباقين مرونين الدنيا ولا ماعندكم والدين اللي ادخلوكم؟» «واش ما كاين لا بوليسأكمل القراءة »

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