الرياضة
مرابيط يعود إلى آسفي معارا
عاد محمد مورابيط إلى فريقه السابق أولمبيك آسفي، معارا من شباب المحمدية، بعدما عبر اللاعب عن رغبته في تغيير الأجواء. وأفاد مصدر مسؤول أن المفاوضات بين الطرفين لم تتطلب وقتا طويلا، بعدما عبر اللاعب عن تحمسه للعودة إلى أولمبيك آسفي دون شروط مسبقة، وبناء على ذلك بادرأكمل القراءة »
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