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الرياضة

هزيمـة وديـة ثانيـة للدفـاع

منذ 8 دقائق
الشابي يستغني عن لاعبين لعدم اقتناعه بهم انهزم الدفاع الحسني الجديدي في ثاني مباراة ودية، جرت أول أمس (الأحد)، بملعب العبدي بالجديدة، أمام الرشاد البرنوصي، الذي يلعب بالقسم الوطني هواة، بهدفين لواحد. وسبق للدفاع أن انهزم أمام النهضة البيضاوية، بثلاثة أهداف لاثنين، إذ حرص المدرب لسعد الشابيأكمل القراءة »

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منذ 8 دقائق


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