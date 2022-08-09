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الرياضة

دفاع حمرية يجدد الثقة في الودغيري

منذ 6 دقائق
ثبت دفاع حمرية الخنيفري الممارس في القسم الأول هواة، شطر الشمال الشرقي، محمد الودغيري، مدربا رسميا، بعد أن قاد الفريق خلال الدورات الأخيرة من الموسم الماضي، إلى ضمان البقاء، بدلا من محمد الأشهبي. ويتكون الطاقم التقني للفريق من عبد اللطيف غانم معدا بدنيا، ويونس الوافي مدربا للحراس.أكمل القراءة »

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