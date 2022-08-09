الرياضة
“كاف” تطلب معاقبة رئيس نابولي
انتقدته بسبب تصريحات مسيئة للاعبين الأفارقة عبرت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، عن استيائها من تصريحات أوريليو دي لورنتيس، رئيس نادي نابولي الإيطالي، بشأن التوقيع للاعبين ذوي الأصول الإفريقية، فضلا عن حديثه عن كأس إفريقيا للأمم. وأوضح الجهاز الكروي الأعلى بالقارة، في بلاغ له نشره بموقعه الرسمي، استياءهأكمل القراءة »
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