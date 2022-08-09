الرياضة
بركان يودع إيبينغي
أعلن نهضة بركان عن انفصاله بشكل رسمي، مع المدرب الكونغولي فلوران إيبينغي بالتراضي، نزولا عند رغبة هذا الأخير. وحسب بلاغ لنهضة بركان، على صفحته الرسمية “فيسبوك”، فإن الفريق البركاني عقد اجتماعا مع المدرب، تم من خلاله مناقشة نتائج الموسم الماضي، ونتج عن الاجتماع فك الارتباط رسميا. وختمأكمل القراءة »
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