الرياضة
“كـاف” تنصـف الـوداد والرجـاء وبركـان
أعفتها من الدور التمهيدي للأبطال وكأس “كاف” والجيش يتعرف على منافسه اليوم أعفت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم ثلاثة أندية مغربية من المشاركة في الدور التمهيدي للعصبة الأبطال، وكأس “كاف”، للموسم الرياضي المقبل. ولن يخوض الوداد والرجاء الدور التمهيدي لمسابقة دوري الأبطال، كما أعفت “كاف” الأهلي المصري والترجيأكمل القراءة »
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