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الرياضة

فضال يرحل للسعودية

منذ 8 دقائق
ذكرت وسائل إعلام سعودية وإسبانية، أن الدولي المغربي زهير فضال، حسم انتقاله للاتفاق السعودي، بعد فسخ عقده مع سبورتينغ لشبونة البرتغالي. وتوصل فضال، البالغ من العمر 32 سنة، بعروض كثيرة خلال “الميركاتو” الصيفي الحالي، لكنه فضل العرض السعودي، بعد نهاية عقده مع سبورتينغ لشبونة، الذي لعب لهأكمل القراءة »

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منذ 8 دقائق


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