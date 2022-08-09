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الرياضة

القفاز المغربي ثالثا في بطولة العرب

منذ 7 دقائق
انتخاب باسيباس رئيسا للجنة الأنشطة الرياضية بالاتحاد العربي حل القفاز المغربي ثالثا في النسخة الخامسة للبطولة العربية للشباب، التي اختتمت في مصر، السبت الماضي، بعد تألق مجموعة من الملاكمين. وفاز المنتخب الوطني للملاكمة بسبع ميداليات، إذ نال الملاكمان سليمان السمغولي، ذهبيتي وزن 57 كيلوغراما، وكريم الجعفري، وزنأكمل القراءة »

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