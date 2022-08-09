مجتمع
النفايات تغرق المدينة الحمراء
تعتبر مراكش، إحدى أبرز الوجهات السياحية العالمية، وتستقطب أفواجا من السياح طوال مواسم السنة، إلا أنها مازالت تعاني مشاكل عدة، تكرس مظاهر الانحباس التنموي، من قبيل النظافة، إذ أصبحت أحياء المدينة غارقة في أكوام النفايات، ما يهدد مكانتها. وأعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، في بيان استنكاري، أنأكمل القراءة »
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