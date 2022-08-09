الرياضة
ثـورة رقميـة بأكاديـر
الجماعة تطلق تطبيقا جديدا لتسهيل تدبير حجوزات الفضاءات الرياضية أطلق المجلس الجماعي لأكادير، تطبيقا رقميا، بغرض تسهيل تدبير طلبات وحجوزات استغلال الفضاءات الرياضية التابعة للجماعة، في سابقة وطنية. وذكر بلاغ للمجلس أن التطبيق سيمكن من تدبير استغلال ملاعب القرب والقاعات الرياضية متعددة الاستعمالات، و”من اختصار المدة التيأكمل القراءة »
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