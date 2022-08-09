الرياضة
داري يتألق في أول ظهور بـ”الليغ 1″
خطف الدولي المغربي أشرف داري، الأنظار، في أول ظهور له في الدوري الفرنسي “الليغ 1” بقميص ناديه الجديد بريست، أول أمس (الأحد)، رغم الهزيمة بملعب لانس، بثلاثة أهداف لاثنين، في الجولة الأولى. ورغم دخوله بديلا في الدقيقة 74، غير أن داري ساهم بشكل كبير في تطور مستوىأكمل القراءة »
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