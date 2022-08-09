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الرياضة

الأجانب يؤرقون الرجاء

منذ دقيقتين
الفريق انتدب مهاجما ليبيريا ويدخل معسكرا إعداديا بالجديدة بعد غد أضاف الرجاء الرياضي مهاجما ليبيريا إلى قائمة الصفقات الصيفية الجديدة، ويتعلق الأمر ببيتر ويلسون، لاعبا حرا، ويبلغ من العمر 25 سنة، إذ سبق له اللعب في أولمبياكوس القبرصي وبودبيتشيدزي البولوني وشيريف تيراسبول المولدافي وساندفال السويدي. وكان عزيزأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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