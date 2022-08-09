الرياضة
الوداد يتجاوز عقوبة المنع من الانتداب
الفريق عزز صفوفه بلاعب جديد والتداريب تنطلق في 16 غشت أكد سعيد الناصيري، رئيس الوداد الرياضي، في تصريح صحافي، أن فريقه تخلص من عقوبة المنع من الانتدابات، بعد أن أدى مستحقات جميع اللاعبين. وأوضح الناصيري، أن هناك بعض الملفات العالقة، التي سيتغلب عليها الفريق في القريب العاجل،أكمل القراءة »
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