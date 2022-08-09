الرياضة
الشهباوي مدربا لاتحاد سيدي قاسم
تعاقد الاتحاد القاسمي لكرة القدم، الذي يزاول في القسم الوطني هواة، مع المدرب عاطف الشهباوي، للإشراف على تدريب الفريق خلال الموسم المقبل، بدلا من المهدي العامري. ويضم الطاقم التقني، جود السماعيلي مساعدا، وإسماعيل عناني مدربا للحراس، في انتظار التعاقد مع معد بدني جديد. وسبق للشهباوي، اللاعب السابقأكمل القراءة »
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