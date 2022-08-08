الرياضة
٩ انتدابات بـ”الماص”
وصلت انتدابات المغرب الفاسي خلال مرحلة الانتقالات الحالية، إلى تسعة لاعبين، حيث تعاقد رسميا مع محمد المنيعي، البالغ من العمر 27 سنة، ويشغل مدافعا أيسر، قادما من النادي المكناسي، إضافة إلى المدافع أنس الضاوي (25 سنة)، قادما من الكوكب المراكشي، وكلاهما لموسم واحد. ونجح إسماعيل الجامعي، رئيسأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا