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الرياضة

٩ انتدابات بـ”الماص”

منذ 3 دقائق
وصلت انتدابات المغرب الفاسي خلال مرحلة الانتقالات الحالية، إلى تسعة لاعبين، حيث تعاقد رسميا مع محمد المنيعي، البالغ من العمر 27 سنة، ويشغل مدافعا أيسر، قادما من النادي المكناسي، إضافة إلى المدافع أنس الضاوي (25 سنة)، قادما من الكوكب المراكشي، وكلاهما لموسم واحد. ونجح إسماعيل الجامعي، رئيسأكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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