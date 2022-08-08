الرياضة
التونسي الدريدي مدربا لخريبكة
التجربة الأولى له خارج تونس وجلب معه معدا بدنيا ومساعدا تعاقد أولمبيك خريبكة مع التونسي لسعد الدريدي، من أجل تدريب الفريق خلال الموسم المقبل، خلفا لعبد الصمد وراد، الذي نجح في تأمين البقاء في بطولة القسم الأول، باحتلال الرتبة العاشرة، ب 36 نقطة. ووقع الدريدي من مواليدأكمل القراءة »
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