مجتمع
ارتفاع حالات لسعات العقارب بالصويرة
علمت “الصباح” من مصادر مطلعة أن مصالح الاستعلامات العامة التابعة للأمن الإقليمي بالصويرة، تتابع باهتمام وقلق ارتفاع حالات الإصابات بلسعات العقارب ولدغ الزواحف بالإقليم خاصة بعد توافد الكثير من المصابين على المستشفى الإقليمي محمد بن عبد الله. وذكرت المصادر أن المستشفى المذكور سجلت فيه أزيد من 28أكمل القراءة »
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