الرياضة
“الواف” يبرم أولى صفقاته الصيفية
أبرم الوداد الرياضي الفاسي أولى صفقاته الصيفية، بالتعاقد مع مجيد سميح، الذي لعب في وقت سابق لرجاء بني ملال والفتح الرياضي وشباب أطلس خنيفرة والنادي المكناسي، وسليمان قروق، الذي حمل قميص المغرب التطواني وشباب قصبة تادلة والنادي المكناسي. كما شكل مدرب الوداد الفاسي عزيز السليماني طاقمه التقنيأكمل القراءة »
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