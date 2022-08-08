الرياضة
آسفي يخطف موهبة من الإمارات
الفريق العبدي يفاوض مهاجما من غينيا حسمت إدارة أولمبيك آسفي صفقة جديدة، بعدما تمكنت من التوقيع للاعب صلاح الدين سعداوي، قادما من شباب أهلي دبي الإماراتي، تحت إشراف وكيل أعمال مغربي. وأفاد مصدر مسؤول أن سعداوي وقع عقدا لمدة ثلاثة مواسم، وصار رابع لاعب يلتحق بالفريق العبديأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا