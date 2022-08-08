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الرياضة

آسفي يخطف موهبة من الإمارات

منذ 3 دقائق
الفريق العبدي يفاوض مهاجما من غينيا حسمت إدارة أولمبيك آسفي صفقة جديدة، بعدما تمكنت من التوقيع للاعب صلاح الدين سعداوي، قادما من شباب أهلي دبي الإماراتي، تحت إشراف وكيل أعمال مغربي. وأفاد مصدر مسؤول أن سعداوي وقع عقدا لمدة ثلاثة مواسم، وصار رابع لاعب يلتحق بالفريق العبديأكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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