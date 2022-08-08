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الرياضة

الخنوس يفضل الأسود على بلجيكا

منذ 9 دقائق
صدم بلال الخنوس، المحترف بجينك البلجيكي، الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، عندما حسم في اللعب للمنتخب الوطني في المرحلة المقبلة، بدل حمل قميص منتخب الإقامة. ولعب الخنوس لمنتخبي بلجيكا أقل من 15 و16 سنة والمنتخب الوطني أقل من 17 سنة، ليقرر بعد ذلك العودة لحمل قميص الشياطين الحمرأكمل القراءة »

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منذ 9 دقائق


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