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الرياضة

العملود: سعيد بالتمديد للوداد

منذ 9 دقائق
قال إنه يراهن على المشاركة في مونديالي الأندية وقطر للرفع من قيمته التسويقية عبر أيوب العملود، عن سعادته لتمديد عقده مع الوداد، لموسمين إضافيين، رغم العروض الكثيرة التي توصل بها في الفترة الأخيرة. وأكد العملود في حديث ل”الصباح” أن مفاوضات مع الوداد، لم تدم طويلا، لأنه كانأكمل القراءة »

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منذ 9 دقائق


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