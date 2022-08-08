الرياضة
مهلة للوداد فـــــــــي قضية مسوفا
الفريق يختار جزائريا لتعويــــــــــــــــــض داري ويستعير بوهرة من المحمدية أمهلت محكمة التحكيم الرياضي “طاس”، الوداد الرياضي، عشرة أيام، لتقديم دفوعاته في قضية المهاجم التنزاني سايمون مسوفا. ويركز الوداد في دفوعاته في قضية مسوفا، على هروب اللاعب، رغم التزامه بعقد مع الفريق، ودفع الفريق كل مستحقاته العالقة فيأكمل القراءة »
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