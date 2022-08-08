fbpx
الرياضة

بنغيـث وخابـا يورطـان الرجـاء

منذ 8 دقائق
مولودية الجزائر طعن في عقد بنغيث والعربي الكويتي يعتبر التعاقد مع خابا غير قانوني تفاجأ الرجاء الرياضي، بشكايتين أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، نهاية الأسبوع الماضي، تخص الانتدابين الجديدين، الجزائري رؤوف بنغيث، لاعب مولودية الجزائر، وحمزة خابا، لاعب أولمبيك آسفي السابق. وأبلغ الفريق الجزائري اللاعب بنغيث،أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 8 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.