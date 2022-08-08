الرياضة
بنغيـث وخابـا يورطـان الرجـاء
مولودية الجزائر طعن في عقد بنغيث والعربي الكويتي يعتبر التعاقد مع خابا غير قانوني تفاجأ الرجاء الرياضي، بشكايتين أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، نهاية الأسبوع الماضي، تخص الانتدابين الجديدين، الجزائري رؤوف بنغيث، لاعب مولودية الجزائر، وحمزة خابا، لاعب أولمبيك آسفي السابق. وأبلغ الفريق الجزائري اللاعب بنغيث،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا