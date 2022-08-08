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الرياضة

“انسحاب” يؤهل أسود الشاطئ إلى “الكان”

منذ 8 دقائق
المنتخب الإيفواري رفض إتمام المباراة احتجاجا على الحكم وعقوبة قاسية تنتظره نجح المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية في بلوغ نهائيات كأس أمم إفريقيا، عقب تجاوز عقبة نظيره الإيفواري، أول أمس (السبت)، في إياب الدور الفاصل، الذي جمعهما بالمركز الرياضي محمد السادس في المعمورة، ضاحية سلا. ولم تعرفأكمل القراءة »

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منذ 8 دقائق


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