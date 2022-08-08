الرياضة
مريرت يستنجد بلقجع أمام “فيفا “
وعد فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، بالتدخل من أجل إنهاء أزمة شباب مريرت مع الاتحاد الدولي “فيفا”، الذي منع الفريق من الانتدابات للمرة الثانية، بسبب قضية اللاعب الغيني بام دام ديونغ، إثر ثبوت تزوير إدارة الفريق السابقة وثيقة تؤكد توصل اللاعب بجميع مستحقاته المالية. وتواصلأكمل القراءة »
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