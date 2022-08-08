الرياضة
السـراج مدربـا مؤقتـا للجيـش
الفريق العسكري حسم صفقة الناجي ويفاوض لاعبين جددا عينت إدارة الجيش الملكي عادل السراج، مدربا مؤقتا إلى حين التعاقد مع بديل البلجيكي سفين فاندربروك، الملتحق أخيرا بأبها السعودي. ويقود السراج، الذي اختير لمعرفته المسبقة بجميع اللاعبين، تداريب الجيش الملكي، رفقة الطاقم نفسه، الذي اشتغل مع المدرب السابق،أكمل القراءة »
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