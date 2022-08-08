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الرياضة

تجديد عقد التلمساني مع تشيلسي

منذ 32 ثانية
أعلن تشيلسي تمديد عقد سامي التلمساني، الحارس الدولي المغربي، إلى غاية 2025. وأعجب مسؤولو تشيلسي بالتلمساني، إذ يلعب للفريق الثاني، ومن المرتقب أن يرتقي للفريق الأول في الفترة المقبلة. ولعب التلمساني في باريس “إف سي”، قبل الانضمام لتشيلسي في 2020، في سن 16 عاما، بمليون أورو، وهيأكمل القراءة »

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منذ 32 ثانية


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