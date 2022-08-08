الأولى
تعليق ميزانيات “مزورة” لجماعات
يتعرض رؤساء جماعات جدد وقدماء، إلى “ابتزازات” متكررة من قبل منتخبين “كبار” من أجل تمرير الحساب الإداري بالمقابل، رغم أن منهم من يتقاسم الانتماء الحزبي مع الرئيس، الذي لا يتوفر على الأغلبية المريحة، بسبب ما أفرزته نتائج الانتخابات الجماعية من “تعددية”. وأفادت مصادر مطلعة “الصباح”، أن 30أكمل القراءة »
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