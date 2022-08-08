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أخبار الصباح

أخبار الصباح

منذ 9 دقائق
< عفو أفادت مصادر أن الحكومة تفكر في إقرار عفو عام عن المتهربين من أداء المستحقات الضريبية والاجتماعية، خاصة بعد النجاح الذي عرفته التجارب السابقة. وستمثل الفرصة الأخيرة بالنسبة إلى المخالفين، قبل المحاسبة. وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه الخطوة تأتي في إطار البحث عن موارد مالية عاجلةأكمل القراءة »

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منذ 9 دقائق


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