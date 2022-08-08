افتتاحية
كلنا فاسدون!
ليس في الحكم أي تسرع، أو هروب إلى الأمام، أو رغبة في إشاعة ثقافة “إذا عمت هانت”، بل هي الحقيقة التي نرفض مواجهة أنفسنا بها، لأننا كلنا متورطون بهذا القدر، أو ذاك، في ما يجري حولنا من فساد ورشوة وابتزاز ومصادرة للقانون. “كلنا فاسدون، ولا أستثني أحدا،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا