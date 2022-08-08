الأولى
ضيعات أعلاف تعدم الفرشات المائية
استغلاليات فلاحية تستعمل أثقابا عميقة لسقي ذرة ” أونسيلاج” تجفف آبار دواوير العطش بالشاوية استنفرت الوضعية الكارثية في دواوير العطش عناصر الشرطة المائية للحوض المائي أبي رقراق الشاوية، إثر شكايات بتسبب استغلاليات فلاحية تستعمل أثقابا عميقة لسقي ذرة “لوسلاج»، في إعداد الآبار المجاورة. وتضمنت محاضر مراقبة أنجزتهاأكمل القراءة »
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